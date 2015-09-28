Определен состав украинской команды по художественной гимнастике на неофициальный клубный чемпионат мира

В состав каждого клуба входит по 3 спортсменки - 2 сеньорки (от 16 лет) и 1 юниорка (до 16 лет), сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Украины.

Украинская команда "Школы Дерюгиных" будет выступать в сильнейшем составе — Анна Ризатдинова, Виктория Мазур и Алёна Дьяченко.

По предварительным заявкам нашим грациям будут противостоять сильные клубы, в состав которых войдут Маргарита Мамун, Александра Солдатова (обе - Россия), Мелитина Станюта (Беларусь), Саломе Пажава (Грузия) и Марина Дурунда (Азербайджан).

Любопытно, что по регламенту соревнований украинки не будут принимать участие в квалификационных соревнованиях в первый день турнира, так как попали в число призеров прошлогодних соревнований.

По итогам соревнований будут определены призеры в командных и личных соревнованиях (среди сеньорок и юниорок).