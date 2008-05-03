Факел с Олимпийским огнем в Макао нес 86-летний миллиардер

Без инцидентов завершился сегодня очередной этап эстафеты Олимпийского огня в Макао (Аоминь).

Это уже второй после Гонконга китайский специальный административный район, принявший факел пекинских Игр, сообщает ИТАР-ТАСС.

Забег по улицам бывшего португальского владения по необъявленным причинам был сокращен до трех часов вместо запланированных семи. В нем участвовало 120 факелоносцев - спортсменов, политических и общественных деятелей, а также бизнесменов.

Чести нести факел первым удостоился местный чемпион по боевым искусствам Лян ХУНМИН. Он передал эстафету 86-летнему миллиардеру Стэнли ХО, главному магнату индустрии казино в Макао, "игорной столице" Азии.

Забег стартовал на набережной у тематического туристического комплекса под названием "Рыбацкая пристань" и там же закончился. Порядок обеспечивали 2,2 тысячи полицейских и две колонны переодетых в спортивную форму охранников-бегунов, постоянно сопровождавших факелоносцев.

Как и в Гонконге, не обошлось без оригинального этапа транспортировки огня по водоему командами гребцов на узких быстроходных лодках в форме дракона.

Из Макао Олимпийский огонь отправляется на южнокитайский курортный остров Хайнань, где эстафета стартует в воскресенье.