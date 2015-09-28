Девять боксеров будут представлять Украину на чемпионат мира

Тренерский совет Федерации бокса Украины обнародовал состав команды на чемпионате мира-2015, где страну будут представлять 9 спортсменов, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Команда будет представлена сильнейшим составом, где, в частности, присутствует призер чемпионата мира Николай Буценко и медалисты I Европейских игр в Баку – Геворг Манукян, Дмитрий Замотаев, Виктор Петров, Ярослав Самофалов и Александр Хижняк.

На данный момент наша сборная проводит последние тренировочные сборы перед соревнованиями на Олимпийском учебно-спортивном центре (Конча-Заспа).

Состав команды выглядит таким образом: Дмитрий Замотаев (49 кг), Игорь Сопинский (52 кг), Николай Буценко (56 кг), Тимур Беляк (60 кг), Виктор Петров (64 кг), Ярослав Самофалов (69 кг), Валерий Харламов (75 кг), Александр Хижняк (81 кг) и Геворг Манукян (91 кг).

Чемпионат мира по боксу пройдет с 5 по 15 октября в Дохе (Катар).