Беланда не попал в заявку на матч киевского "Динамо" в Лиге чемпионов с "Маккаби"

В составе делегации 20 игроков первой команды, сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев).

Беланда в воскресенье пожаловался на боли в животе и по этой причине в всего дня не тренировался.

В заявку на выездной поединок также не попадут Евгений Макаренко, Лукаш Теодорчик, Никита Бурда и Сергей Мякушко.

Состав команды, отправившейся в Израиль, выглядит следующим образом: вратари - Александр Шовковский, Александр Рыбка, Георгий Бущан, защитники - Данило Силва, Евгений Хачериди, Александар Драгович, Домагой Вида, Виторино Антунеш, полузащитники - Олег Гусев, Денис Гармаш, Мигель Велозу, Сергей Сидорчук, Сергей Рыбалка, Виталий Буяльский, Дерлиз Гонсалес, Радосав Петрович, Николай Морозюк, нападающие - Андрей Ярмоленко, Артем Кравец, Жуниор Мораэс.

В заявку на матч из этого списка попадут 18 игроков.

Как сообщал УНИАН, матч "Динамо" - "Маккаби" начнется 29 сентября в 21:45. Игра пройдет в Хайфе на поле стадиона «Самми Офер».