15 спортсменов упали в горную реку во время соревнований в Прикарпатье

В Ивано-Франковской области во время проведения Чемпионата Украины по технике водного туризма горными спасателями МЧС были спасены 15 спортсменов, лодки которых перевернулись.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы МЧС Игорь КРОЛЬ, 2 мая вблизи села Быстрец Верховинского района на реке Черный Черемош продолжался Чемпионат Украины по технике водного туризма в составе 250 участников.

Во время обеспечения безопасности соревнований спасателями Ивано-Франковского и Львовского горных поисково-спасательных отрядов МЧС были спасены 15 спортсменов, упавших в воду, лодки которых перевернулись. Состояние здоровья потерпевших удовлетворительное.