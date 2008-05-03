15 спортсменов упали в горную реку во время соревнований в Прикарпатье

13:30, 03 мая 2008
Спорт
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Понадобилась помощь спасателей

 В Ивано-Франковской области во время проведения Чемпионата Украины по технике водного туризма горными спасателями МЧС были спасены 15 спортсменов, лодки которых перевернулись.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы МЧС Игорь КРОЛЬ, 2 мая вблизи села Быстрец Верховинского района на реке Черный Черемош продолжался Чемпионат Украины по технике водного туризма в составе 250 участников.

Во время обеспечения безопасности соревнований спасателями Ивано-Франковского и Львовского горных поисково-спасательных отрядов МЧС были спасены 15 спортсменов, упавших в воду, лодки которых перевернулись. Состояние здоровья потерпевших удовлетворительное.

 

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