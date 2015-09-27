"Днепр" вернулся на 3-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги

Завершились матчи 9-го тура чемпионата Украины по футболу, по итогам которых днепропетровский "Днепр" набрал 17 очков и вышел на 3-е место в турнирной таблице.

"Днепр" в одном из центральных матчей тура обыграл в Харькове "Металлист" со счетом 2:1. Днепропетровцы вышли вперед в матче на 39-й минуте, благодаря грубой ошибке соперника. Дмитрий Рыжук забил гол в собственные ворота. Впрочем, в начале второго тайма, на 52-й минуте Владимир Приемов сравнял счет. Решающий эпизод в игре случился на 70-й минуте, когда Матеус взял инициативу на себя, от центра поля добежал до штрафной Металлиста и низом точно пробил в ближний угол.

Также выиграла свой матч луцкая "Волынь", которая имеет одинаковое количество очков с "Днепром", но уступает днепропетровцам по дополнительным показателям. "Волынь" в западноукраинском дерби обыграла "Карпаты" во Львове - 2:0. В этой игре также не обошлось без автогола. Если счет открыл игрок "Волыни" Сергей Кравченко, то увеличил преимущество гостей Андрей Гитченко, отправивший мяч в собственные ворота.

Находившая ранее на 3-м месте луганская "Заря" сегодня потеряла важные очки в матче с "Александрией" - 1:1. Кроме того, одесский "Черноморец" и полтавская "Ворскла" сыграли вничью - 0:0, а "Сталь" из Днепродзержинска разгромила запорожский "Металлург" - 3:0.

После 9-ти туров в турнирной таблице у киевского "Динамо" 25 очков, донецкого "Шахтера" - 22, "Днепра" и "Волыни" - по 17, "Зари" - 16, "Ворсклы" - 15.