УПЛ, 9-й тур, "Карпаты" - "Волынь": видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове проходит матч чемпионата Украины по футболу, в котором "Карпаты" на своем поле принимают луцкую "Волынь".

В этой игре сошлись команды, которые занимают 6-7 места в турнирной таблице.

Западноукраинское дерби – это уже гарантия непроходного матча. К тому же, на сей раз это встреча одновременно и географических, и турнирных соседей, где личности тренеров приводят к относительным успехам. По крайней мере, сейчас команды находятся в табели о рангах заметно выше итогов предыдущего сезона. Более ровно сейчас выглядят лучане, ведь имеют лишь 2 поражения от неоспоримых фаворитов, а со всеми другими дают результат. Отдельно стоит отметить гостевую серию «Волыни» - она не проигрывает на чужих полях еще с прошлого сезона – после 25 апреля. С тех пор 4 победы и 2 ничьих обязывают к всестороннему уважению.

«Карпаты» несколько успокоились – сначала в результате победной серии, а потом поражениями от лидеров, за которые, как правило, строго не судят. а настоящий тревожный звонок прозвучал после громкого конфуза в Александрии. И если галичане не положат конец поражениям сейчас, то положительные отзывы месячной давности, скорее всего, сменятся на прямо противопложные.

И еще одно отличие этого соперничества – оно вообще не тяготеет к компромиссам, хотя в Луцке уже имели место ничьи. Во Львове еще ни разу на уровне элиты очки так и не были поделены между 2-мя самобытными представителями западного футбольного региона.

На котировках букмекерских контор фаворитом игры с минимальным преимуществом являются "Карпаты", на победу которых ставки принимаются с коэффициентом 2,32 к 1. В то время, на успех "Волыни" можно поставить с коэффициентом 2,88 к 1, а на ничью - 3,20 к 1.

Матч "Карпаты" - "Волынь" начнется в 19.30. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.