Молния ударила в футбольное поле и ранила 8 игроков
02:30, 03 мая 2008Спорт
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У полузащитника остановилось сердце
Восемь футболистов пострадали в пятницу во Вьетнаме от удара молнии на футбольной площадке, в частности, два человека упали в обморок, сообщает национальное телевидение.
По словам представителя местной футбольной ассоциации, инцидент произошел днем на стадионе провинции Виньлонг на юге страны. Удар молнии на десятой минуте матча между командами провинций Виньлонг и Киензьанг сбил с ног восемь футболистов, некоторые из них потеряли сознание.
Наиболее серьезно пострадал полузащитник команды Киензьанг. От удара молнии у него остановилось сердце, врачи зафиксировали состояние клинической смерти. Его удалось спасти. Подобный инцидент впервые произошел во Вьетнаме.
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