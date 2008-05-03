Молния ударила в футбольное поле и ранила 8 игроков

Восемь футболистов пострадали в пятницу во Вьетнаме от удара молнии на футбольной площадке, в частности, два человека упали в обморок, сообщает национальное телевидение.

По словам представителя местной футбольной ассоциации, инцидент произошел днем на стадионе провинции Виньлонг на юге страны. Удар молнии на десятой минуте матча между командами провинций Виньлонг и Киензьанг сбил с ног восемь футболистов, некоторые из них потеряли сознание.

Наиболее серьезно пострадал полузащитник команды Киензьанг. От удара молнии у него остановилось сердце, врачи зафиксировали состояние клинической смерти. Его удалось спасти. Подобный инцидент впервые произошел во Вьетнаме.

Газета.ру