Первый триумф Блохина в Москве

Олег Блохин добыл первую победу в чемпионате России. С разгромным счетом 3:0 в Нальчике повержен традиционно сильный дома Спартак, сообщает Football.ua.

Горожане решили не откладывать забитые мячи далеко в кошелку и взялись за дело уже в первом тайме. На 21-й минуте счет был открыт. Годунка сбили в штрафной хозяев, а полностью оправившийся от травмы Адамов реализовал приговор ударом с одиннадцатиметровой отметки.

Спустя три минуты счет был удвоен. Тот же Адамов сделал дубль, первым успев на добивания мяча после удара Быстрова и сэйва Хомича. Еще в конце первого тайма счет мог стать 3:0, но Калешин, обыграв Ятченко, не сумел переиграть кипера спартаковцев.

Тем не менее, Москва сумела довести счет до разгромного. Мяч после удара Годунка со штрафного задел кого-то из стенки и залетел в ворота мимо опешившего Хомича.

Поздравляем Олега Блохина с первой победой у руля Москвы.

Результаты матчей 8 тура чемпионата России

Рубин - Спартак (Москва) 0:3

Спартак (Нальчик) - Москва 0:3

Крылья Советов - Амкар 2:0

Шинник - Динамо 2:0