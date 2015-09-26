Коноплянка забил победный гол за "Севилью" в матче с "Райо Вальекано"

Полузащитник сборной Украины и экс-игрок днепропетровского "Днепра" Евгений Коноплянка забил победный гол за "Севилью" в матче чемпионата Испании с "Райо Вальекано".

Украинец не попал в основной состав, но вышел на замену на 63-й минуте (заменил Висенте Иборра) и на 86-й минуте ударом со штрафного забил победный гол. Перед этим эпизодом счет в матче был 2:2, а гол Коноплянки решил судьбу матча - 3:2.

Как сообщал УНИАН. ранее Коноплянка забил гол за "Севилью" в матче Лиги чемпионов с немецкой "Боруссией" из Менхенгладбаха.

Евгений Коноплянка перешел в "Севилью" летом 2015-го года.