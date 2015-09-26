Коноплянка забил победный гол за "Севилью" в матче с "Райо Вальекано"
23:43, 26 сентября 2015Спорт
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Игра завершилась со счетом 3:2.
Reuters
Полузащитник сборной Украины и экс-игрок днепропетровского "Днепра" Евгений Коноплянка забил победный гол за "Севилью" в матче чемпионата Испании с "Райо Вальекано".
Украинец не попал в основной состав, но вышел на замену на 63-й минуте (заменил Висенте Иборра) и на 86-й минуте ударом со штрафного забил победный гол. Перед этим эпизодом счет в матче был 2:2, а гол Коноплянки решил судьбу матча - 3:2.
Как сообщал УНИАН. ранее Коноплянка забил гол за "Севилью" в матче Лиги чемпионов с немецкой "Боруссией" из Менхенгладбаха.
Евгений Коноплянка перешел в "Севилью" летом 2015-го года.
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