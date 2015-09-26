УПЛ, 9-й тур, "Динамо" - "Говерла": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве проходит матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Динамо" принимает на свем поле ужгородскую "Говерлу".

Встречаются команды, которые занимают 1-е и 8-е места в турнирной таблице.

В определенной степени этот матч можно назвать дерби. Ведь основа ужгородской команды сейчас состоит из динамовцев-дублеров. И хозяева заранее решили, что все арендованные футболисты получат право выйти на газон НСК «Олимпийского» во встрече, которая, видимо, будет значить для гостей больше, чем для хозяев.

«Говерле» будет явно не хватать 2-х дисквалифицированных исполнителей, которые являются едва ли не наиболее опытными в нынешней заявке. Так или иначе, а Вячеслав Грозный найдет замену и сделает много для интересного футбола, где он попытается настроить футболистов на сенсацию.

До сегодяшнего дня «Динамо» на внутренней арене только раз потеряло очки, а его следующий соперник только раз проиграл за 8 туров. Киевляне будут иметь минимум времени на перелет и подготовку к гостевой встрече с «Маккаби» - поэтому стоит ожидать стартового штурма хозяев, чтобы быстрее решить судьбу матча, а лишние силы и нервы поберечь на будущее.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом игры является "Динамо", на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 1,10 к 1, в то время как на ничью - 7,97 к 1, а на победу "Говерлы" - 19,48 к 1.

Матч "Динамо" - "Говерла" начнется в 19.30. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.