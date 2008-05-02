28 тур Чемпионата Украины по футболу: завершилось харьковское дерби
17:55, 02 мая 2008Спорт
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Нервы сильнее у Металлиста
Сегодня состоялся один матч 28 тура Чемпионата Украины по футболу. В харьковском дерби сильнее был Металлист, который забил два гола с интервалом в 3 минуты. Сначала Девич реализовал пенальти, а потом отличился еще раз, уже с игры.
Чемпионат Украины 28 тур
28 тур
Металлист - ФК Харьков 2:0
Голы: Девич 58 (пен), 61
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