28 тур Чемпионата Украины по футболу: завершилось харьковское дерби

Сегодня состоялся один матч 28 тура Чемпионата Украины по футболу. В харьковском дерби сильнее был Металлист, который забил два гола с интервалом в 3 минуты. Сначала Девич реализовал пенальти, а потом отличился еще раз, уже с игры.

Чемпионат Украины 28 тур

Металлист - ФК Харьков 2:0

Голы: Девич 58 (пен), 61