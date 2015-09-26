Министерство молодежи и спорта вводит санкции против РФ

Министр спорта Игорь Жданов своим приказом запретил сотрудничать с российскими агентами рынка. Об этом он сообщил на собственной странице в Facebook.

«Во исполнение Указа Президента Украины, решений СНБО и поручений Премьер-министра - Министерство молодежи и спорта вводит санкции в отношении РФ. Моим приказом по министерству и всем государственным предприятиям, находящимся в сфере нашего управления запрещено:

- использовать российские антивирусы Ст. Web и лаборатории Касперского;

- осуществлять закупку товаров, работ и услуг у российских компаний, попавших в санкционный список;

- осуществлять расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, подпадающих под санкции.

Оккупанты и их пособники должны нести полную и максимально жесткую ответственность за свои действия! И это только начало», - сообщил Министр.