Москва не получит прибыли от финала Лиги чемпионов?

Глава Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский сообщил, что столица России не получит никакой прибыли от проведения финала Лиги чемпионов, который состоится 21 мая на БСА "Лужники".

"С точки зрения доходности это мероприятие абсолютно невыгодно для города. Москва не получит никакой прибыли. За исключением тех средств, которые город получит в виде налогов от гостиничного и ресторанного бизнеса. Сфера обслуживания прилично заработает на приезде болельщиков, туристов.

УЕФА перечисляет городу 20% от билетной выручки. Это примерно 30-35 миллионов рублей (1,47 миллиона долларов). И заплатит премию в размере 1,2 миллиона швейцарских франков (1,15 миллиона долларов). Но этого будет недостаточно, чтобы покрыть все затраты города на это мероприятие. Особенно если учесть реконструкцию "Лужников", - рассказал Полинский.

Чемпионат.ру