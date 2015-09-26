Запорожский "Металлург" продолжит существование: в клубе выплатили зарплату

Появившаяся накануне информация о том, что ФК "Металлург" (Запорожье) будет распущен 25 сентября не подтвердилась. Более того, игрокам команды выплатили зарплату, сообщает пресс-аташе "металлургов" Роман Акбаш.

"Ну все - "Металлург" будет долго жить:) Телеканал Футбол нас "похоронил", а ребят-футболистов не только не распутили, но еще и зарплату сегодня дали. Надеюсь, коллеги-журналисты напишут о том, что "Металлург" не распустили сегодня, так же активно, как они проанонсировали обратное", - отметил Акбаш.

Также он добавил: "Пост не означает, что проблемы Металлурга вдруг разрешились. Просто сегодня, вопреки сообщениям СМИ, команду не распустили. Увы, пока добавить мне нечего".

Как сообщалось накануне, 25 сентября должно было состояться собрание команды и руководства клуба ФК "Металлург", на котором команде должны были объявить о роспуске.