Отложенное задание Кличко: вылечить "Бэтмена" кулаками

Первыми о травме украинца рассказали немецкие СМИ, успевшие даже взять комментарий у самого чемпиона. Кличко, в частности, заявил: «Я приношу извинения всем болельщикам, своему сопернику Тайсону Фьюри и своему менеджеру Бернду Бенте. Это досадная случайность. На следующей неделе мы объявим новую дату боя. Все приобретенные болельщиками билеты будут в силе и на следующий бой».

Позже последовали подробности. По данным источников из команды украинского спортсмена, травма была получена еще в четверг, во время тренировки на базе в австрийском Гоинге, куда украинец прибыл для проведения последнего этапа подготовки к поединку с Фьюри. У Кличко произошел разрыв сухожилия в икре левой ноги.

Примечательно, что Гоинг - одно из любимейших мест для подготовки украинского спортсмена. Здесь он проводит львиную долю времени при подготовке к боям. Более того, вне зависимости от места проведения следующего поединка (в Европе или Америке), он обязательно один из сборов проводит именно в Гоинге. И вот, вторая подряд досадная случайность за последний календарный год.

6 сентября 2014-го в Гамбурге должен был состояться поединок Кличко-младшего против болгарина Кубрата Пулева. Но, за несколько недель до боя, украинец повредил сухожилие в тренировочном зале во время подготовительного сбора… в австрийском Гоинге. В итоге, бой был экстренно перенесен, состоялся 15 ноября и Кличко его убедительно выиграл. Он переждал резкое начало поединка со стороны соперника, стойко выдержал несколько пропущенных ударов, а затем перешел в ответную атаку и закончил все достаточно рано – в 5-м раунде. Конечно, это не была молниеносная победа, но нокаут в первой половине поединка в профессиональном боксе ценится очень дорого.

Тогда, как водится, команда Пулева устроила целый спектакль. Мол, украинец специально все подстроил и никакой травмы не было. А делалось все лишь с той целью, чтобы сбить с ритма соперника, который подводил пик формы именно к 6 сентября. А затем, уже 15 ноября, Пулев был не в той форме и, соответственно, проиграл. С одной стороны, доля правды в этом, безусловно, присутствует. Подойти в оптимальной форме к бою дважды в течении двух месяцев практически невозможно. Но, с другой стороны, и лукавство команды болгарина налицо. Владимир Кличко известен в мире бокса как крайне дисциплинированный и ответственный спортсмен, корректный по отношению к соперникам, арбитрам, СМИ. Предположить, что он симулировал травму конечно можно. Но…

Точно так же, что весьма логично, поступает и Фьюри. Спустя несколько минут после появления новости об отмене боя, ирландец написал в своем Twitter: «Кличко официально объявил об отмене поединка из-за травмы ноги. Это забавно - я так и знал, что это произойдет. Со мной все в порядке. Извиняюсь перед болельщиками, которые пострадали больше всего. Отели, перелеты... Извините, парни».

В этой связи можно вспомнить и историю, приключившуюся ранее со старшим из братьев Кличко - Виталием. В 2005-м году он готовился к бою с Хасимом Рахманом в Нью-Йорке (бой должен был состояться 12 ноября), но за неделю до намеченного поединка получил травму ноги. Инцидент случился во время спарринг-боя Кличко, а медицинское обследование показало, что у украинца травмирован мениск правого коленного сустава.

Примечательно, что это была четвертая (!) подряд травма спортсмена. Бой переносили в четвертый раз подряд. В итоге, менеджеры украинского боксера объявили об отмене поединка, а в декабре 2005 года Кличко-старший объявил об уходе из спорта. Потом у Виталия были долгие попытки вернуться, травма спины и отмененный в 2007 году бой с Джамилем Маклайном и, наконец, победный бой-возвращение с Самуелем Питером в октябре 2008-го.

Тем не менее, травмы двух Кличко – одна другой рознь. И, судя по опыту прошлого года, бой Владимира с Фьюри все-таки должен состояться. Хоть и не в намеченные сроки, но он наверняка пройдет до конца года. Возможно, в том же Дюссельдорфе, возможно, где-то еще. Ведь резервировать футбольную арену команды второй Бундеслиги тоже весьма проблематично. Не каждый день она пустует…

К тому же, бой Кличко – Фьюри уже стал неординарным событием, задолго до своего начала. И дело не в травме Кличко (это как раз обыденное явление в мире профессионального спорта). Дело в поведении ирландца – настоящем спектакле, который он разыграл перед публикой и соперником пару дней назад. Когда все даты еще оставались актуальными, ни о какой травме Владимира речи не было и близко…

23 сентября, за месяц до предполагаемой даты проведения главного боя полугодия в супертяжелом весе в Лондоне (Кличко проводит бои два раза в год), состоялась пресс-конференция, на которой довелось узнать много нового о сопернике Кличко-младшего и его планах на предстоящий бой. Оказалось, что Фьюри- замечательный актер. Причем, скорее всего, разноплановый – и трагик, и комик. Выступая в роли Бэтмена он одновременно пытался навести ужас на публику и смешил ее. Второе получилось гораздо лучше. Одним из зрителей, который действительно посмеялся от души, стал второй главный участник пресс-конференции, собственно, Владимир Кличко.

Еще за несколько дней до пресс-конференции в Лондоне Джон Фьюри – отец претендента на титулы чемпиона – обещал шоу и грозился «вербально убить Кличко». «Он будет рыдать. Ему понадобится терапия. Тайсон скажет свое, мы с Питером добавим что-то от себя — и Кличко понадобиться шесть месяцев, чтобы прийти в себя. Даже речи не будет идти о 24 октября. Он будет нокаутирован словами. Это будут парализующие, вызывающие слезы слова», - грозился Фьюри-старший.

Владимир за словом в карман не полез и ответил, приблизительно, в том духе, что в ближайшие дни ему предстоит встретиться в Лондоне с «болтуном» Фьюри. Впрочем, эффект от пресс-конференции в разы превзошел все подобные мероприятия. Фьюри, пусть и не «убил» Кличко (даже вербально), но удивил изрядно. Выступивший в роли «Бетмена» ирландец на глазах Владимира Кличко расправился в бою со своим заклятым соперником Джокером (кто играл роль – так и осталось загадкой), свалил чемпионские пояса Владимира, которые лежали на столе перед сценой, заодно «достав» и фотографов, сидевших в первом ряду. А затем, пообещав украинскому чемпиону такую же участь в их поединке, поднял и повел под руки прочь из зала поверженного «соперника».

Кличко-младший проводил будущего соперника аплодисментами и легкой ухмылкой. Впрочем, спустя пару часов, украинский чемпион все же дал понять, что подобные шоу совсем неуместны на таких мероприятиях. И, по традиции, пообещал ответить сопернику на ринге: «За все время, что я нахожусь в боксе, это была самая зрелищная пресс-конференция. Фьюри этой выходкой в очередной раз показал свою неуверенность. Я был в шоке, когда он заявил, что набросится на судью, если тот признает меня победителем. Я не мог поверить своим ушам. Я постараюсь вылечить его своими кулаками. Мы уже начали терапию, и он получил первую консультацию», - отметил украинец.

Впрочем, шутки шутками, а претендентами на титул чемпиона мира по боксу просто так не становятся. И хоть Кличко в последние годы не испытывает острой конкуренции на ринге (все поединки с участием чемпиона в супертяжелом весе заканчиваются его убедительными победами), сомневаться в силе и мастерстве ирландца Фьюри вряд ли приходится. Да и сам Владимир, даже после дурацких выходок соперника в Лондоне, отметил, что все равно считает его очень опасным и готовится к предстоящему бою максимально серьезно. «У меня нет недооценки Фьюри. Он очень непредсказуемый боец, который, наверное, сам пока не знает, что будет делать в нашем бою. Я уверен, что всех зрителей ждет напряженное противостояние», - отметил чемпион.

Тайсон Фьюри еще не потерпел ни одного поражения в своей карьере. И даже ни разу не свел поединок вничью – 24 победы в 24 боях, при этом – 18 нокаутов. Да, конечно, кто-то может сказать что украинские братья уже столько перебили «небитых»… Но, серии в мировом спорте и существуют для того, чтобы когда-нибудь начинаться и, точно также, когда-нибудь кончаться. Нескончаемые серии очень редки.

Фьюри получил свое имя в честь «того самого» - легендарного американца Майка Тайсона. А учитывая ту страсть, с которой его отец увлекался боксом (Тайсон, разумеется, был его кумиром), предопределить судьбу Фьюри было очень легко. Любопытно, что на данный момент ирландцу всего 27 лет, а свой первый бой он провел в конце 2008-го, в 20-ть. При этом, некоторое время он дрался в «олимпийском» (любительском) боксе. Но, добиться значимых успехов здесь он не сумел, хоть и выиграл 30 боев при 4 поражениях. Видимо, сыграло свою роль желание отца побыстрее увидеть Тайсона на профессиональном ринге.

Фьюри является габаритным тяжеловесом с большим размахом рук и, как многие другие боксеры такой комплекции, использует эти преимущества. Вместе с тем, он не ведет однообразную оборонительную тактику с дальней дистанции, в большинстве своих поединков он принимает открытый стиль и сам входит на ближнюю и среднюю дистанции. В некоторых поединках Тайсон принимал левостороннюю стойку, а в бою с Кевином Джонсоном несколько раз менял стойку за поединок. И эта тактика принесла более чем убедительный успех. Судьи не отдали Джонсону победы ни в одном из двенадцати раундов. Тайсон победил единогласным решением с разгромным счетом. Кроме того, стоит отметить его две победы над не менее известным британцем Дереком Чисорой.

Наконец, что мы уже поняли по пресс-конференции в Лондоне, Фьюри активно раскручивает и популяризирует себя всеми возможными способами. Он очень часто вызывает известных бойцов на ринг через свой Twitter. Многократно вступал в словесную перепалку с соотечественником Дэвидом Прайсом, в грубой форме вызывал на ринг чемпиона UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат, смешанные единоборства) Кейна Веласкеса. Многократно вызывал на ринг Дэвида Хэя, Виталия и Владимира Кличко. И вот, кажется, добился своего.

Эти дурачества не всегда сходили ему с рук. Так, в марте 2013-го года Фьюри был оштрафован на 3 000 британских фунтов стерлингов за некорректные записи в Twitter.

Придет ли его «минута славы» в предстоящем бою с Кличко? Или он так и останется «калифом на час», очередным легко побежденным оппонентом украинца…

Умом понимаешь, что шансов у ирландца практически нет.

Но, кто его знает?..

Кирилл Стадниченко