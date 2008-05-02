Кубок УЕФА: соперник Зенита определился в серии пенальти

Точный удар Начо Ново в серии одиннадцатиметровых после 180 безголевых минут полуфинального противостояния с "Фиорентиной" обеспечил "Рейнджерс" встречу с "Зенитом" в финале Кубка УЕФА, который пройдет 14 мая на стадионе "Сити оф Манчестер", сообщает официальный сайт УЕФА

Свой первый удар в створ гости нанесли лишь за тринадцать минут до конца основного времени, да и голевым этот эпизод можно назвать только с натяжкой. Параллельно команда Чезаре Пранделли, доминировавшая по ходу всего поединка, отчаянно пыталась завершить голом хотя бы одну из своих многочисленных атак. Так и не справившись с этой задачей, итальянцы поплатились за это в послематчевой лотерее. Вратарь "Фиорентины" Себастьен Фрей парировал первый же удар капитана "Рейнджерс" Барри Фергюсона, но сейв Нила Александера после выстрела Фабио Ливерани и промах Кристиана Вьери подарили дружине Уолтера Смита место в финале.

Кубок УЕФА 1/2 финала Ответный матч

"Фиорентина" (Италия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 0:0. Пенальти - 2:4

Первый матч - 0:0