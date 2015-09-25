Чемпионат мира-2022 по футболу пройдет зимой

Исполком Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) утвердил сроки проведения Чемпионата мира 2022 года - с 21 ноября по 18 декабря, сообщается на официальном сайте организации.

Решение принято из-за особенностей климата в Катаре, в частности, чрезмерной жары в июле. В этом месяце традиционно проходят матчи финальной части ЧМ.

Кроме того, на заседании Исполкома председатель Комитета по реформе ФИФА-2016, Франсуа Карра проинформировал членов о работе его комиссии и сказал, что он представит набор рекомендуемых предложений по реформе организации на заедании Исполкома в декабре.

Также Исполком ФИФА принял решение о том, что клубы не обязаны отпускать игроков в сборные команды для участия в Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, так как этот турнир не входит в официальный календарь международных соревнований ФИФА.

Исполком ФИФА проходил 24-25 сентября в штаб-квартире организации в Цюрихе (Швейцария).