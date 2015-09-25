Бой Кличко - Фьюри перенесен из-за травмы украинца

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF/WBA/WBO/IBO Владимир Кличко не сможет принять участие в титульном бою против Тайсона Фьюри, сообщает немецкая Bild.

В частности, Кличко заявил: "Я приношу извинения всем болельщикам, своему сопернику Тайсону Фьюри и своему менеджеру Бернду Бенте. Это досадная случайность. На следующей неделе мы объявим новую дату боя. Все приобретенные болельщиками билеты будут в силе и на следующий бой".

Вместе с тем, по информации источника Sportbox.ru в команде Кличко, у Владимира во время тренировки произошел разрыв сухожилия в икре. Травму он получил в четверг на тренировочной базе в австрийском Гоинге, куда прибыл для проведения последнего подготовительного этапа к бою с Фьюри.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Фьюри должен был состояться 24 октября в немецком Дюссельдорфе.