Экс-чемпион Европы поможет Кличко в подготовке к бою с Тайсоном Фьюри
14:05, 25 сентября 2015Спорт
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Два скандинава окажутся в тренеровчном лагере украинского чемпиона.
Хелениус стал одним из спарринг-партнеров Кличко / klitschko-brothers.com
Экс-чемпион Европы в супертяжелом весе финн Роберт Хелениус станет одним из спарринг-партнеров украинца Владимира Кличко (64-3, 54 КО) во время его подготовки к бою с британцем Тайсоном Фьюри, сообщает Boxing News.
Рост боксера из Финляндии составляет 200 см, а вес — почти 114 кг, что практически идеально подходит для спарринга именно перед боем с Фьюри.
Также подтверждено участие в подготовке Кличко-младшего еще одного скандинавского гиганта — шведа Адриана Граната, рост которого составляет 202 см, а вес — 115 кг.
Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Фьюри состоится 24 октября в немецком Дюссельдорфе.
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