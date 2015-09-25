Экс-чемпион Европы поможет Кличко в подготовке к бою с Тайсоном Фьюри

Экс-чемпион Европы в супертяжелом весе финн Роберт Хелениус станет одним из спарринг-партнеров украинца Владимира Кличко (64-3, 54 КО) во время его подготовки к бою с британцем Тайсоном Фьюри, сообщает Boxing News.

Рост боксера из Финляндии составляет 200 см, а вес — почти 114 кг, что практически идеально подходит для спарринга именно перед боем с Фьюри.

Также подтверждено участие в подготовке Кличко-младшего еще одного скандинавского гиганта — шведа Адриана Граната, рост которого составляет 202 см, а вес — 115 кг.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Фьюри состоится 24 октября в немецком Дюссельдорфе.