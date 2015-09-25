Пхенчхан начинает возводить Олимпийскую деревню к Играм-2018

Об этом было заявлено во время 5-го визита Координационной комиссии Международного Олимпийского Комитета, сообщает пресс-служба НОК Украины.

За три дня эксперты заслушали отчеты по всем направлениям подготовки к самым главным стартам четырехлетия и посетили спортивные объекты, которые находятся в стадии возведения.

В частности, Олимпийская деревня сможет принять почти 3500 атлетов со всего мира. Во время ее строительства будут использоваться экологически чистые материалы с максимально доступным дизайном. Само размещение в поселке будет в форме многофункциональных квартир.

Председатель Координационной комиссии МОК Гунилла Линдберг отметила впечатляющий прогресс в подготовке к Играм-2018 в сравнении с прошлым визитом в Пхенчхан, но заявила, что много работы еще предстоит сделать.

«Подготовка к Олимпийским играм идет хорошо. Как и ранее, остается сильной поддержка Игр всеми местными партнерами. Объекты возводятся быстрыми темпами. Пока вы готовитесь к первым тестовым соревнованиям, мы призываем вас ускорить эту работу и обратить внимание на все необходимые детали, - подчеркнула Гунилла Линдберг. - Это лучший способ к выполнению нашей главной цели - проведение лучших зимних Олимпийских игр, которые могла бы предложить миру Южная Корея».

Следующий визит Координационной комиссии МОК запланирован на март 2016 года.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в корейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.