Максим Калиниченко вернулся на поле

17:51, 01 мая 2008
Спорт
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Впервые после длительного перерыва

Максим Калиниченко вернулся на поле после длительного перерыва, вызванного травмой (разрыва крестообразных связок колена). Украинский полузащитник сыграл поединок за молодежную команду московского "Спартака". Первого мая футболисты молодёжки "Спартака" в рамках восьмого тура Росгосстрах чемпионата России на выезде разгромили сверстников из казанского "Рубина" - 4:1.

Чемпионат.ру

 

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