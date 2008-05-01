Максим Калиниченко вернулся на поле

Впервые после длительного перерыва

Максим Калиниченко вернулся на поле после длительного перерыва, вызванного травмой (разрыва крестообразных связок колена). Украинский полузащитник сыграл поединок за молодежную команду московского "Спартака". Первого мая футболисты молодёжки "Спартака" в рамках восьмого тура Росгосстрах чемпионата России на выезде разгромили сверстников из казанского "Рубина" - 4:1. Чемпионат.ру

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter