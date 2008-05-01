Максим Калиниченко вернулся на поле
17:51, 01 мая 2008Спорт
899
Впервые после длительного перерыва
Максим Калиниченко вернулся на поле после длительного перерыва, вызванного травмой (разрыва крестообразных связок колена). Украинский полузащитник сыграл поединок за молодежную команду московского "Спартака". Первого мая футболисты молодёжки "Спартака" в рамках восьмого тура Росгосстрах чемпионата России на выезде разгромили сверстников из казанского "Рубина" - 4:1.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter