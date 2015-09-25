Запорожский "Металлург" может прекратить выступления в Премьер-лиге

На пятницу запланирована встреча руководства клуба с футболистами и тренерским штабом о роспуске команды, сообщает «Футбол NEWS».

В то же время, главный тренер команды Анатолий Чанцев отмечает: "На самом деле, впервые про это слышу. Команда проводит время а обычном режиме - тренировки, все как всегда".

На данный момент команда занимает последнее 14-е место в турнирной таблице украиснкой Премьер-лиги. На счету "Металлурга" 3 очка после 8-ми проведенных матчей.

Как сообщал УНИАН, ранее, 8 сентября, руководство ФК "Металлург" (Запорожье) сообщало о прекращении финансирования клуба собственником с 1 октября.