Шева подумает о своем будущем после 21 мая

После выхода "Челси" в финал Лиги чемпионов нападающий "аристократов" и сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что пока не готов говорить про свое возможное возвращение в "Милан" этим летом. "Я не буду сейчас распространяться на эту тему из уважения к болельщикам и руководителям лондонского клуба, - цитирует форварда Transfermarketweb. - 21 мая "Челси" предстоит сыграть в финале Лиги Чемпионов (против "Манчестер Юнайтед"), и до этого времени я собираюсь сосредоточиться исключительно на проблемах моей нынешней команды. А дальше будет видно".

Спорт-Экспресс