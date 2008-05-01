Шева подумает о своем будущем после 21 мая
11:09, 01 мая 2008Спорт
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"...из уважения к фанам и руководителям Челси"
После выхода "Челси" в финал Лиги чемпионов нападающий "аристократов" и сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что пока не готов говорить про свое возможное возвращение в "Милан" этим летом. "Я не буду сейчас распространяться на эту тему из уважения к болельщикам и руководителям лондонского клуба, - цитирует форварда Transfermarketweb. - 21 мая "Челси" предстоит сыграть в финале Лиги Чемпионов (против "Манчестер Юнайтед"), и до этого времени я собираюсь сосредоточиться исключительно на проблемах моей нынешней команды. А дальше будет видно".
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