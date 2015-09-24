Денис Гармаш продлил контракт с киевским "Динамо" до 2018 года

25-летний полузащитник Денис Гармаш подписал новое соглашение с киевским «Динамо», которое будет действовать до 2018 года, сообщает пресс-служба "Динамо".

Свой первый официальный матч за «бело-синих» Гармаш провел выступая за «Динамо-3» 10 апреля 2007 года против ФК «Единство» (1:2).

Дебютным поединком в первой команде для него стал домашний матч с донецким «Металлургом» (3:1), проведенный 31 августа 2009 года.

Всего за различные динамовские команды он в чемпионатах Украины во 2-й, 1-й лиге и УПЛ провел 156 матчей, в которых забил 19 голов. В Кубке Украины он сыграл 14 поединков, два гола. В еврокубках – 26 игр, два забитых мяча.

В составе киевского «Динамо» Денис Гармаш стал обладателем Суперкубка Украины в 2011 году, Кубка Украины в 2014 и 2015 годах и чемпионом Украины в сезоне 2014/15.