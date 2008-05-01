Российская сборная привезет на Олимпийские игры… красного Чебурашку (фото)

Мультипликационный герой Чебурашка на Олимпийских играх 2008 года в Пекине - как и на Играх 2004 и 2006 годов - останется талисманом олимпийской сборной России, но станет красным. Об этом Агентству спортивной информации «Весь спорт» сообщил автор идеи, глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

«В Китае красный цвет - это цвет абсолютной, беспредельной удачи, - сказал Михаил Куснирович. - На Руси «красный» значит - «красивый». Надеюсь, именно такими на Олимпийских играх в Пекине будут российские спортсмены - красивые и удачливые. Мы очень рассчитываем, что уже традиционный талисман нашей олимпийской команды действительно принесет нашим любимым спортсменам удачу и от этого станет еще более любимым».

Напомним, что талисман Чебурашка на летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах был выполнен в традиционном мультипликационном коричневом цвете, а на зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине - в белом цвете.