Кличко считает, что Киев может потерять право проведения Евро-2012

Чемпион мира по боксу по версиям WBO и IBF/IBO Владимир Кличко считает, что в июле Киев может потерять право проведения Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Об этом он заявил сегодня во время совместной пресс-конференции со своим будущем противником на ринге Тони Томпсоном.

"Мы, Киев и Украина, можем потерять право проведения Евро-2012. При этом Украина потеряет имидж. Если мы потеряем это право, то лучше бы мы не выигрывали", - сказал В.Кличко, которого цитирует корреспондент Лиги.

Он отметил, что возможной причиной перенесения финала Евро-2012 может стать нестабильная политическая обстановка в Украине и в Киеве. При этом он отметил, что Киеву нужны крупные реформы. "В Киеве нет транспортных развязок и дорог. Для развития Киева нужна разработанная стратегия. Это возможно только если сделать правильный выбор", - сказал В.Кличко.