Завершилось основное время матча Челси - Ливерпуль

23:29, 30 апреля 2008
Спорт
764

Алекс Фергюсон все еще ждет соперника

Завершилось основное время во втором из ответных полуфинальных матчей Лиги Чемпионов УЕФА

Челси - Ливерпуль 1:1 (Дрогба 33 - Торрес 64).

По результатам двух матчей - в первом также была ничья 1:1 - сильнейший не определен, назначено дополнительное время.

Тренер Манчестера Юнайтед сэр Алекс Фергюсон, получивший вчера путевку в финал, ждет своего будущего соперника на трибуне.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter