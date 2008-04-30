Завершилось основное время матча Челси - Ливерпуль

Завершилось основное время во втором из ответных полуфинальных матчей Лиги Чемпионов УЕФА

Челси - Ливерпуль 1:1 (Дрогба 33 - Торрес 64).

По результатам двух матчей - в первом также была ничья 1:1 - сильнейший не определен, назначено дополнительное время.

Тренер Манчестера Юнайтед сэр Алекс Фергюсон, получивший вчера путевку в финал, ждет своего будущего соперника на трибуне.