Завершилось основное время матча Челси - Ливерпуль
23:29, 30 апреля 2008Спорт
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Алекс Фергюсон все еще ждет соперника
Завершилось основное время во втором из ответных полуфинальных матчей Лиги Чемпионов УЕФА
Челси - Ливерпуль 1:1 (Дрогба 33 - Торрес 64).
По результатам двух матчей - в первом также была ничья 1:1 - сильнейший не определен, назначено дополнительное время.
Тренер Манчестера Юнайтед сэр Алекс Фергюсон, получивший вчера путевку в финал, ждет своего будущего соперника на трибуне.
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