Украинка Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Токио (видео)

В Токио (Япония) завершился матч 2-го круга теннисного турнира "Toray Pan Pacific Open", в котором Элина Свитолина проиграла Агнешке Радванской (Польша), сообщает Большой теннис Украины.

Матч завершился со счетом 4:6, 1:6.

Стартовый сет поединка проходил в равной борьбе, а Свитолиной даже удалось заработать три брейк-поинта. Впрочем, взять подачу соперницы украинка не смогла, а вот Радванска успешно воспользовалась единственным брейком, который одновременно был и сетболом.

Во второй партии теннисистка из Польши развила свой успех, захватив лидерство (2-0). Хотя Элина сразу же и сделала обратный брейк, оказать большее сопротивление своей сопернице Свитолина не смогла.

Ранее сегодня другая украинка Ольга Савчук в паре с Сюй Ифань (Китай) проиграли в матче 1/4 финала дуэту Юн-Янь Чан (Тайвань, 2) / Хао-Чин Чань (Тайвань, 2) 1-6 6-2 8-10.

Турнир в Токио продлится до 27 сентября.