Тренер "Зари" Вернидуб хочет "зацепить" Кубок Украины

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб после первого матча Кубка Украины с харьковским "Гелиосом" заявил, что своей главной задачей считает победу в турнире, сообщает пресс-служба ФК "Заря".

"Как тренер, еще пока ничего не выигрывал. Конечно, мне хочется что-то выиграть. Думаю, ребята того же мнения. Ложусь спать с вопросом – когда же мы уже что-нибудь сможем «зацепить»? Даст Бог получится, и тогда я буду самым счастливым человеком. Есть шанс побороться за призовые места. Будем делать все для, того, чтобы не уступить, а если уступим, то в борьбе и по-мужски. Будем прикладывать максимум усилий, для того, чтобы луганская «Заря», пусть мы сейчас находимся не дома, наконец-то что-то выиграла. Мы обязаны сделать подарок нашим болельщикам, которые сейчас находятся в Луганске, Харькове, других городах. Даже в этой ситуации люди поддерживают нас. Низкий поклон нашим фанатам от всей команды за то, что они ездят за нами и помогают нам. Я горжусь болельщиками луганской «Зари», - отметил Вернидуб.

Как сообщал УНИАН, "Заря" выиграла первый матч у харьковского "Гелиоса" в гостях (0:2) и практически решила вопрос с выходом в 1/4 финала турнира.