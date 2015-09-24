Кличко готов вылечить Фьюри своими кулаками

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF/WBA/WBO/IBO Владимир Кличко (64-3, 53 КО) прокомментировал выходку британца Тайсона Фьюри (24-0, 18 КО), появившегося на вчерашнюю пресс-конференцию в костюме Бэтмена, сообщает Isport соссылкой на телеканал Sky Sports.

"За все время, что я нахожусь в боксе, это была самая зрелищная пресс-конференция. Фьюри этой выходкой в очередной раз показал свою неуверенность. Я был в шоке, когда он заявил, что набросится на судью, если тот признает меня победителем. Я не мог поверить своим ушам. Я постараюсь вылечить его своими кулаками. Мы уже начали терапию, и он получил первую консультацию", - отметил украинец.

"У меня нет недооценки Фьюри. Тайсон очень непредсказуемый боец, который, наверное, сам пока не знает, что будет делать в нашем бою. Я уверен, что всех зрителей ждет напряженное противостояние", - добавил Кличко.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Фьюри состоится 24 октября в Дюссельдорфе (Германия).