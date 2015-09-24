"Барселона" впервые за 7 лет проиграла в чемпионате Испании с разницей в три гола

Встреча, прошедшая в Виго, завершилась со счетом 4:1, передает ТАСС.

В составе гостей отличился Неймар (80-я минута). У "Сельты" голы на свой счет записали Нолито (26), Яго Аспас (30, 56) и Джон Гвидетти (83).

"Барселона" потерпела первое поражение в нынешнем чемпионате. "Сельта" продлила беспроигрышную серию в текущем турнире, на счету команды 4 победы и одна ничья.

Каталонский клуб потерпел поражение в чемпионате Испании с разницей в три мяча впервые с 2008 года. В сезоне-2007/08 "Барселона" уступила в гостевом матче национального первенства мадридскому "Реалу" с аналогичным счетом - 1:4.

В следующем туре 26 сентября "Барселона" дома встретится с клубом "Лас-Пальмас", "Сельта" в тот же день в гостях сыграет с "Эйбаром".

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