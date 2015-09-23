Кубок Украины: "Днепр" и "Волынь" выиграли первые матчи 1/8 финала, "Сталь" сыграла вничью

В Кубке Украины завершились первые матчи 1/8 финала, которых днепропетровский "Днепр" в гостях выиграл у донецкого "Олимпика" (2:0), луцкая "Волынь" на чужом поле с таким же счетом обыграла "Николаев", а "Сталь" из Днепродзержинска сыграла вничью с "Горняком" - 1:1.

В игре в Киеве между "Олимпиком" и "Днепром" номинальные гости и фавориты игры с самого начала обозначили свой перевес. И уже на 16-й минуте Евгений Селезнев открыл счет. Минимальное преимущество "Днепра" в счете держалось до самой концовки, а уже в добавленнное арбитром время, на 92-й минуте, Михель Бабатунде удвоил перевес днепропетровцев - 2:0.

В свою очередь, "Волынь" в Николаеве испытывала определенные сложности и сумела решить исход игры только в концовке. На 75-й минуте игры Дмитрий Козьбан открыл счет, а на 89-й Рэдван Мемешев сделал преимущество "Волыни" вполне комфортным перед ответной игрой.

Не смог выиграть свой матч представитель Премьер-лиги "Сталь", которая в дерби Днепропетровской области, разошлась миром с "Горняком" из Кривого Рога - 1:1.

Позже сегодня завершатся еще 5 матчей Кубка Украины.

Согласно регламенту турнира на стадии 1/8 финала команды проводят по два матча - дома и на выезде.