Олимпийский огонь вернулся в Китай после путешествия по 20 странам.

Как сообщает «Газета.Ру», из аэропорта Гонконга, откуда до прибытия огня были депортированы семь протибетских демонстрантов, его пронесут по Китаю.

Торжественная церемония встречи огня прошла в международном аэропорту Чек-Лап-Кок. Сама эстафета по улицам города стартует 2 мая.