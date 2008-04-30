Олимпийский огонь вернулся в Китай после путешествия по 20 странам
11:29, 30 апреля 2008Спорт
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Эстафета стартует 2 мая
Олимпийский огонь вернулся в Китай после путешествия по 20 странам.
Как сообщает «Газета.Ру», из аэропорта Гонконга, откуда до прибытия огня были депортированы семь протибетских демонстрантов, его пронесут по Китаю.
Торжественная церемония встречи огня прошла в международном аэропорту Чек-Лап-Кок. Сама эстафета по улицам города стартует 2 мая.
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