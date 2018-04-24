Тренер гандбольного "Мотора": Уровень украинского чемпионата слабеет год от года

Игровые виды спорта в Украине в последние годы находятся в явном кризисе. Так, сильнейшие команды страны не представлены в самом престижном волейбольном еврокубке – Лиге чемпионов, уже второй сезон команды пропускают в баскетбольной Евролиге, а в водном поло подобная ситуация длится десятилетия… Регулярно выступать в престижных еврокубках удается представителям хоккея на траве. Но главной отдушиной украинских болельщиков в последние годы является гандбол. Точнее – один представитель этого вида спорта – запорожский «Мотор».

Чемпион Украины уже третий год подряд выступает в Лиге чемпионов. При этом география выступлений команды постоянно расширяется. Ситуация в стране и гипотетические санкции от Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) здесь ни при чем. Дело в отсутствии зала в Запорожье, который бы соответствовал всем нормам проведения матчей международного уровня. Вот и получается, что в сезоне 2013/14, команда играла в Харькове, а спустя год, игры Лиги чемпионов 2014/15 «Мотор» проводил на главной крытой арене страны – столичном «Дворце спорта». Проводил не совсем удачно… Но, вместе с тем, до последнего претендовал на попадание в следующий этап соревнований и уступил основным соперникам из датского «Ольборга» самую малость, всего 1 очко.

В сезоне 2015/16 домашней ареной «Мотора» стал зал ТРЦ Терминал (Бровары, Киевская область), в котором команда провела уже первый матч Лиги чемпионов, уверенно переиграв македонский «Металлург» из Скопье – 30:24. Благодаря разнице мячей, команда возглавила турнирную таблицу Группы С после 1-го тура.

УНИАН поинтересовался у главного тренера чемпионов Украины Николая Степанца задачами на новый сезон, летними изменениями в составе, ситуацией с ареной в Запорожье и общим уровнем украинского гандбола.

Николай Степанович, команда уже третий год выступает в самом престижном еврокубке – Лиге чемпионов. Какие задачи ставятся перед «Мотором» в нынешнем сезоне?

У нас всегда задачи максимальные. Клубное руководство отличается максимализмом. А потому – перед нами поставлена цель выиграть чемпионат Украины, выиграть Кубок страны. Касательно Лиги чемпионов – попасть в двойку лучших по итогам первого этапа. От нашей группы две команды выйдут в плей-офф – 1/8 финала. И наша задача заключается в том, чтобы попасть в игры на выбывание.

Год назад команде не хватило совсем чуть-чуть для попадания в плей-офф. Но сейчас опыт у игроков уже есть, будет полегче…

Тут палка о двух концах. Опыт есть, но далеко не у всех наших игроков. Дело в том, что состав команды поменялся наполовину. И новым ребятам, которые дебютируют в Лиге чемпионов, будет совсем не легко на таком уровне. Конечно, те игроки, которые принимали участие в Лиге чемпионов прошлого и позапрошлого сезонов, набрались опыта выступлений на высшем уровне. Им будет играть полегче, они уже приблизительно знают, чего ждать от матчей Лиги чемпионов. Но если половина стартового состава не имеет опыта таких матчей, то это всегда очень сложно.

Регламент нового турнира Лиги чемпионов очень замысловатый – из одних групп в следующий этап выходят по шесть команд, из других – всего по две. В чем суть новаций от ЕГФ (Европейская федерация гандбола), чем в федерации объясняют изменения регламента?

Честно говоря, для меня самого эти изменения не до конца понятны. Как и для многих других в гандбольном мире. ЕГФ отдает прерогативу более сильным командам, которые формируют Группы А и В. Они сами распределили команды, при этом, как мне кажется, не совсем справедливо. Например, я не считаю, что «Монпелье» в чем-то превосходт «Мотор». Есть вопросы по другим командам. Впрочем, для нас главное – играть, выходить на площадку и показывать результат, добиваться поставленных целей.

Кого вы считаете главными конкурентами по группе в нынешнем сезоне?

Я бы сказал, что у нас группа очень ровная. Это и швейцарский «Шаффхаузен», и румыны из «Байа-Маре» в этом году очень неплохие, скандинавы - традиционно очень сильные. Мне кажется, что «Металлург» послабее остальных, но у македонцев еще есть время. Во-первых, еще можно дозаявлять игроков. Во-вторых, у них самих есть отличные игроки, воспитывавшиеся на хорошей базе, имеющие навыки. Македонская школа гандбола всегда славилась своими воспитанниками.

В любом случае, нам будет непросто. В прошлом году нам совсем немного не хватило до выхода в плей-офф. Сейчас будет не менее тяжело. Многие команды подровнялись. Также отмечу, что в этом году очень плотный график – 6 игр подряд, потом 18 дней пауза, потом опять игры. Ранее был более щадящий режим - 3 игры провели и пауза, еще 3 игры провели и еще пауза…

Вы уже затронули тему изменений в команде. Давайте по персоналиям…

К нам пришли опытный белорусский гандболист Борис Пуховский, литовец Айденас Малашинскас, пришел Сергей Шельменко. Из потерь выделю уход Сергея Онуфриенко, который продолжит карьеру во французском ПСЖ. Ушел очень опытный словацкий вратарь Рихард Штохль, который помогал нам 2 сезона. Это очень большая потеря, ведь вратарская позиция является едва ли не ключевой в современном гандболе, очень значимая. Вместо Егора Евдокимова пришел Глеб Калараш, ушел Олег Скопинцев, которого заменил наш молодой гандболист из 2-й команды.

Вообще - Онуфриенко, Штохль и Скопинцев очень значимые потери. Теперь у нас на краях молодые ребята играют. Надо очень много работать, чтобы достойно выступать в матчах Лиги чемпионов. Ведь это – очень серьезный уровень, надо стараться.

Исходя из потерь-приобретений, состав усилился или ослабел? Сравните его с прошлогодним…

Не могу сказать, что стали слабее… Вернее, так: тренеру очень хочется, чтобы его команда всегда выглядела сильнее. Думаю, у нас коллектив перспективный. И в этом сезоне мы будем только прогрессировать.

Сергей Шельменко до 2008-го года выступал за сборную Украины, а, начиная с 2012-го, выступает за национальную команду России… Как его встретила запорожская публика?

Прекрасно встретила, ведь он вернулся домой. Ранее он много лет играл за другой запорожский клуб - ЗТР, затем отсюда уехал в Германию, выступал в Бундеслиге, потом перебрался в Россию. Я думаю, что у нашей публики нет никакой неприязни к игроку из-за того, что он выступает за сборную России. Он отличный гандболист и принесет много пользы нашей команде.

В межсезонье именно Шельменко стал капитаном команды. Он был назначен или его выбрала команда?

Его выбрала команда. На собрании ребята его выбрали, причем единогласно.

В этом году сезон в Украине впервые стартовал с матча за Суперкубок. Есть ли преимущества у этого матча? Стоит ли начинать с игры с самым сильным противником, или лучше вкатываться в новый сезон постепенно?

Я думаю, что этот матч нужен. В частности, нам он помог подготовиться к стартовой игре Лиги чемпионов. Такие игры есть во многих странах, и они сразу настраивают на рабочий лад. Ты играешь с самым сильным оппонентом, выкладываешься по полной. У нас так вообще было дерби, вдвойне игра была напряженная. Мы по очереди лидировали, а концовке вырвали победу у ЗТР. Таких матчей должно быть побольше.

ЗТР – принципиальный соперник, самый сильный в Украине, матчи с которым всегда проходят сложно. А как с остальными? Каков уровень чемпионата Украины?

К сожалению, на данный момент – очень слабый. Кроме ЗТР, достойных соперников нет. Более того, из года в год уровень все ниже и ниже. Намного меньше становится самобытных команд, таких как когда-то были в Броварах или Южном. Они пропали… До этого был львовский СКА, был сильный коллектив ЦСКА в Киеве - тоже пропали… Ничего положительного по этому вопросу я сказать не могу.

Но ведь больше игр, где можно было бы опробовать новые комбинации, почувствовать свои силы и слабости, попросту нет. Насколько позволяют матчи чемпионата Украины качественно подготовится к играм ЛЧ?

Никак не позволяют. Только игры с ЗТР приносят нам пользу, дают какую-то информацию… Остальные существуют разве для того, чтобы поддерживать игровой ритм.

В украинском чемпионате 4 из 8 команд представляют Запорожье. Видите ли вы интерес к гандболу в других регионах Украины, хотя бы там, где проводятся матчи национального чемпионата?

Почти нет. Матчи в других городах проходят практически без зрителей. В Запорожье – другое дело. Когда проходит главное дерби ЗТР – «Мотор» во Дворце спорта ЗАС всегда «биток». На другие матчи в Запорожье ходят меньше, но все равно ходят. Все-таки, наш город не зря считается гандбольной столицей. Много болельщиков, много экспертов, ветеранов гандбола...

Как работают детские гандбольные школы в Украине и в Запорожье, в частности?

В Запорожье есть несколько школ. Есть также детский гандбол в Южном, в Броварах, в Киеве до сих пор работает 10-я школа, есть школы в Западной Украине. Конечно, детский гандбол в Украине есть, но очень мало. К нашему большому сожалению. Хотелось бы большей популяризации нашего вида спорта в стране. Ведь гандбол - самый дешевый из игровых видов спорта. И, соответственно, доступный. Как показывает практика, гандбол в Украине самый дешевый и по затратам, и по зарплате.

Многие профессиональные клубы сейчас раскрывают свои бюджеты. Какой уровень зарплат в ведущем гандбольном клубе страны?

Я даже не интересовался, сколько получают мои игроки.

Свои домашние матчи в ЛЧ вы проводите в Киеве. При этом в Запорожье 4 клуба и ни одного зала, соответствующего регламенту европейской федерации…

Это наша давняя боль. Руководство клуба, наш президент, постоянно занимаются этим вопросом. Например, полтора года назад «Мотору» дали возможность реконструировать Дворец спорта «Юность». Клуб начал делать ремонт, вложил деньги в крышу, а потом город решил не отдавать арену клубу. Ситуация застопорилась.

Конечно, это совершенно неприемлемая ситуация. В Запорожье должен быть Дворец спорта, который соответствовал бы всем международным стандартам и там проводились матчи самого высокого международного уровня. В клубе работают над этим вопросом постоянно.

Пять игроков «Мотора» в апреле отказалась приехать на ключевой матч с Португалией в отборе к ЧЕ-2016 – Константин Куриленко и Валентин Кошевой объяснили свой отказ семейными обстоятельствами, а Сергей Онуфриенко, Сергей Бурка и Николай Стецюра заявили об окончании карьеры в сборной. В чем причина? Каковы взаимоотношения игроков и сборной и, возможно, клуба и Федерации?

Да, была такая ситуация. Но честно говоря, я в нее не вникал. Это было до меня, до того момента, как я возглавил «Мотор». Но, могу сказать с уверенностью, что клуб точно не вмешивался в эту ситуацию. «Мотор» не запрещал своим игрокам выступать за национальную команду.

Я знаю, что у Бурки проблемы с локтем, другие ребята, в силу возраста и повышенной травматичности нашего вида спорта, чаще себя берегут. Но чтобы кто-то умышленно не поехал в сборную…

Могу сказать, что гандболисты «Мотора» готовы сейчас и будут готовы ездить на сборы национальной команды по первому вызову. Вне всяких сомнений, сборная является приоритетом для наших ребят.

Кирилл Стадниченко