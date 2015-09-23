Роналду изъявил желание покинуть "Реал" - СМИ

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду принял решение покинуть "королевский" клуб, сообщает Проспорт со ссылкой на испанские СМИ.

Агент футболиста Хорхе Мендеш уже начал поиски нового клуба для португальца.

Наиболее вероятным результатом станет переход Роналду в ПСЖ или "Манчестер Сити". Однако, не исключается вариант и с "Манчестер Юнайтед", цвета которого Криштиану защищал в период с 2003 до 2009 года.

Основной причиной такого решения лидера "Реала" называют его плохие отношения с новым тренером "сливочных" Рафаэлем Бенитесом, который больше доверяет Гарету Бэйлу, чем Роналду.

Как сообщал УНИАН, ранее Роналду заявил, что считает США идеальным местом для завершения футбольной карьеры.