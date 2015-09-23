Делегация ВАДА ознакомилась с антидопинговой деятельностью в Украине

Целью визита представителей ВАДА стало ознакомление с антидопинговой деятельностью в Украине, обзор Национального антдопингового центра и лаборатории, проверка их соответствия международным стандартам и требованиям ВАДА, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Вице-президент НОК Равиль Сафиуллин поблагодарил иностранную делегацию за визит в Украину, отметив, что НОК в сотрудничестве с Министерством молодежи и спорта и Комитетом по вопросам молодежной политики, спорта и туризма Верховной Рады уделяют большое внимание вопросам антидопинговой деятельности. Он отметил, что в 2012 году для нужд национального центра и лаборатории было закуплено необходимое современное оборудование, согласованное с ВАДА. Вместе с тем, во время проектирования строительства НСК «Олимпийский» на его территории было предусмотрено новое помещение для антидопингового центра. К сожалению, из-за сложной экономической ситуации не удалось запустить его в эксплуатацию, однако есть надежды, что запус произойдет в ближайшее будущее. По словам вице-президента НОК, есть понимание того, что работа антидопингового центра и лаборатории требует усовершенствования, однако деятельность ныне действующего центра постоянно продолжается.

Антидопинговая деятельность в Украине закреплена действующим законодательством, подчеркнул руководитель Юридической комиссии НОК Павел Костенко. Он также проинформировал участников встречи, что в ближайшее время НОК завершит работу по созданию Спортивного арбитражного суда, который будет рассматривать среди прочих и вопрос относительно использования допинга.

По словам представителей ВАДА, во время визита им удалось детально ознакомиться с работой национального антидопингового центра и лаборатории. Они также подчеркнули, что в этом году были внесены изменения в Кодекс ВАДА, что требует дополнительной работы и приведение в соответствие на национальном уровне. «Украина имеет сильных спортсменов, у вас очень авторитетный и влиятельный Национальный олимпийский комитет. Поэтому необходим мощный Национальный антидопинговый центр, который должен быть эффективным и выполнять все возложенные на него задачи. Ради дальнейшего развития украинской лаборатории мы планируем закрепить ее в статусе одной из лучших мировых лабораторий», - отметили представители ВАДА.

Директор Национального антидопингового центра Украины Иван Курлищук поблагодарил делегацию ВАДА за визит и выразил надежду, что те шаги, которые были совместно намечены, при поддержке Министерства молодежи и спорта, Национального олимпийского комитета позволят вывести антидопинговую деятельность в стране на более качественный уровень.