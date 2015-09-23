Билеты на матч "Динамо" - "Шахтер" будут стоить от 100 гривен

23 сентября в 12:00 начнется реализация билетов на центральный матч 11-го тура Лиги Пари-Матч сезона 2015/16 между ФК «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк), сообщает официальный сайт киевского клуба.

Поклонникам ФК «Динамо» (Киев) доступны билеты в паблик-сегменте (100, 120, 200, 250, 300 и 400 гривен) и бизнес-сегмента (600 и 800 гривен, без фуршета, но с возможностью приобрести еду и напитки в лобби зона).

Кассы открыты ежедневно с 10:00 до 19:00 возле станции метро «Олимпийская». В день матча кассы работают до завершения первого тайма игры.

Матч состоится 16 октября в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало игры в 19:00.