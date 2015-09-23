Нападающий "Баварии" Левандовски забил пять голов за девять минут (видео)
07:59, 23 сентября 2015Спорт
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Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски в матче против "Вольфсбурга" забил за девять минут пять голов в ворота соперника.
REUTERS
"Бавария" проигрывала после первого тайма 0:1, когда на 51-й минуте польский форвард сравнял счет, пишет Русская служба Би-Би-Си.
Меньше чем через минуту он забил второй гол, затем отличился на 55-й, 57-й и 60-й минуте.
Матч так и закончился со счетом 5:1 в пользу мюнхенцев.
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В играх команд ведущих лиг мира так называемые "пента-трики" (пять голов, забитых в одном матче одним футболистом) случаются крайне редко, а столь короткий отрезок времени, за который это удалось сделать Роберту Левандовски, дела
Роберт Левандовски забил 5 голов за 9 минут
ет его достижение уникальным в истории футбола.
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