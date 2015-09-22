Фанат Роджера Федерера провел 11 лет в коме и был в шоке от результатов любимца

Фанат швейцарского теннисиста Роджера Федерера испанец Хесус Апарисио, который 12 декабря 2004 года попал в автомобильную аварию и впал в длительную кому, был в шоке узнав о результах своего кумира за последние 11 лет, сообщает Евроспорт.

Когда юноша впал в кому, швейцарцу было 23 года и он выиграл свой четвертый титул на US Open.

27 августа 2015 года Апарисио пришел в сознание и первым делом позвонил матери. Не позабыл Хесус узнать и о карьере Федерера.

«Эта мысль вспыхнула в моей голове, и я спросил о Роджере. Я думал, что он закончил. Когда узнал, что он в 34 года все еще играет и занимает второе место в рейтинге, то подумал, что меня разыгрывают.Узнав, что он выиграл 17 турниров «Большого шлема», я закрыл лицо руками. Очень надеюсь увидеть Федерера на корте до того, как он завершит карьеру», – сказал Апарисио.

Как сообщал УНИАН, в финале US Open-2015 Федерер проиграл Новаку Джоковичу и не сумел завоевать 18-й титул турнира серии "Большого шлема".