Шахматист Эльянов во второй раз подряд обыграл россиянина и вышел в четвертьфинал Кубка мира

Матч завершился со счетом 2,5:1,5 очка, сообщает официальный сайт соревнований.

После двух дней борьбы, где обе основные партии с классическим контролем времени завершились вничью - 1:1, сегодня соперники сошлись в блице. Первая партия, в которой белыми действовал Яковенко, завершилась вничью, а во второй уже Эльянов играл белыми и сумел провести атаку во время которой загнал соперника в непростое положение. К тому же, у россиянина был временной цейтнот. Когда Яковенко осталось меньше минуты на размышления над очередным ходом (47 секунд), он признал свое поражение.

Отметим, что туром ранее, в 1/16 финала Эльянов обыграл другого россиянина Александра Грищука, а Яковенко, в свою очередь, был сильнее украинца Василия Иванчука.

Как сообщал УНИАН, Кубок мира по шахматам проходит в Баку (Азербайджан) с 10 сентября по 5 октября.