Теннисистка Свитолина вышла во второй круг турнира в Токио

В Токио (Япония) завершились матчи первого круга с участием украинских теннисисток в рамках турнира серии WTA Premier с призовым фондом свыше 880 тыс. долларов Toray Pan Pacific Open, где Элина Свитолина обыграла соотечественницу Ольгу Савчук, сообщает официальный сайт соревнований.

В "украинском дерби" Свитолина не имела особых проблем в игре с Савчук позволив сопернице взять только два гейма - 6:2, 6:0. Достаточно сказать, что матч продолжался меньше часа - 57 минут 55 секунд по официальному хронометражу WTA. До этого в Токио Савчук успешно прошла квалификационный турнир, обыграв трех соперниц подряд.

Также сумела пробиться через квалификацию в основной турнир Екатерина Бондаренко, которая в первом же матче сошлась с испанкой Карлой Суарес-Наварро. Если ровно неделю назад, на другом турнире в Токио украинка сенсационно обыграла испанку, то сегодня соперница взяла реванш - 7:6, 6:2.

Кроме того, еще одна украинка - Екатерина Козлова - выступала на турнире в Сеуле (Южная Корея) Korea Open Tennis, где в матче первого раунда за 1 час 13 минут проиграла 29-й ракетке мира румынке Ирине-Камелии Бегу, посеянной на турнире под 1-м номером - 2:6, 4:6.

Турниры в Токиое и Сеуле продлятся до 27 сентября.