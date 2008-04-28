Объявлена символическая сборная английского футбола

Ассоциация профессиональных игроков Англии (PFA) объявила сборную Премьер-лиги нынешнего сезона.

В сборную вошли трое лучших бомбардиров сезона. Это Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" (он же назван Игроком года), Фернандо Торрес из "Ливерпуля" и представитель "Арсенала" Эммануэль Адебайор. В сумме трое забили уже 96 мячей в Премьер-лиге.

Место в центре полузащиты вместе с капитаном мерсисайдцев Стивеном Джеррардом занял молодой "канонир" Цеск Фабрегас. Слева от испанца расположился Эшли Янг из "Астон Виллы".

В центре обороны находится пара из "Манчестер Юнайтед". Рио Фердинанд и Неманья Видич представляют в сборной лучшую защиту Премьер-лиги, пропустившую лишь 21 мяч в 36 встречах.

По краям двое фланговых защитников "Арсенала" - Гаэль Клиши и дебютант нынешнего сезона Бакари Санья. Место в воротах занял Дэвид Джеймс из "Портсмута". Ветеран находится в превосходной форме и даже сумел вернуть себе место в сборной Англии.

В итоге...

Сборная Премьер-лиги по итогам сезона по версии PFA Голкипер: Дэвид Джеймс ("Портсмут").

Защита: Бакари Санья, Гаэль Клиши (оба - "Арсенал), Рио Фердинанд, Неманья Видич (оба - "Манчестер Юнайтед").

Полузащита: Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Стивен Джеррард ("Ливерпуль"), Цеск Фабрегас ("Арсенал"), Эшли Янг ("Астон Вилла").

Нападение: Фернандо Торрес ("Ливерпуль"), Эммануэль Адебайор ("Арсенал").