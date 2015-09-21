Роналду назвал США идеальным местом для завершения карьеры

Нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» Криштиану Роналду заявил, что хотел бы завершить карьеру в США, сообщает Lenta.ru со ссылкой на испанскую AS.

«США — замечательная страна. Здесь созданы все условия для жизни. Футбол тут так же очень быстро развивается. Я буду счастлив, если смогу сделать его еще лучше. Надеюсь приехать играть сюда», — сказал 30-летний футболист.

Французский «ПСЖ» во время летнего трансферного окна предлагал 150 миллионов евро за трансфер Криштиану Роналду, но мадридцы отказались вести переговоры. Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что испанский футбольный клуб готов продать нападающего за один миллиард евро.

Роналду перебрался в «Реал» из «Манчестер Юнайтед» в 2009 году за 93 миллиона евро. В составе английского и испанского клубов 30-летний футболист выиграл 16 турниров, включая национальные чемпионаты, Кубки и Суперкубки Англии, две Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Нападающий трижды признавался лучшим футболистом года по версии ФИФА. В составе сборной Португалии Роналду провел 122 матча и забил 55 мячей.