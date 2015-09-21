Женская сборная Украины по стрельбе из лука заняла 2-е место на предолимпийском турнире в Рио-де-Жанейро

16:03, 21 сентября 2015
Спорт
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В столице XXXI летней Олимпиады Рио-де-Жанейро (Бразилия) прошел командный турнир тестовых соревнований по стрельбе из лука, где в стрельбе из классического лука женская сборная Украины заняла 2-е место. 

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Украинки выступали в составе Лидия Сиченикова, Вероника Марченко и Анастасия Павлова, сообщает пресс-служба Федерации стрельбы из лука Украины.

На пути в финал украинки победили итальянок (6:2), в четвертьфинале – россиянок (5:4), в полуфинале – американок (5:1), а в финале проиграли команде Южной Кореи (0:6). 

В матче за бронзу китаянки победили американок (6:2). 

В мужском турнире сильнейшей стала сборная Китая, взявшая верх в финале над командой Канады (6:0). Третье место у голландцев, победивших лучников из Тайваня (5:3). 

Сборная Украины (Георгий Иваницкий, Маркиян Ивашко, Виктор Рубан) выбыла из борьбы в четвертьфинале, проиграв команде Тайваня (0:6) и разделив 5-8 места. 

Как сообщал УНИАН, Игры XXXI Олимпиады пройдут с 5 по 21 августа 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

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