7 украинских спортсменов будут выступать на Чемпионате Европы по настольному теннису
15:51, 21 сентября 2015Спорт
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Обнародован состав национальной сборной Украины на чемпионат Европы по настольному теннису.
Коу Лей стал бронзовым призером Еропейських игр в Баку / noc-ukr.org
Наша сборная будет представлена 7 теннисистами, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Лидером команды является бронзовый призер I Европейских игр 2015 года в Баку Коу Лей.
Состав команды выглядит следующим образом: женщины - Биленко Татьяна, Гапонова Анна, Песоцкая Маргарита; мужчины - Коу Лей, Катков Иван, Жмуденко Ярослав, Дидух Александр.
Команда проводит тренировочный сбор на своей базе в Умани, после чего сразу отправится на континентальное первенство.
Чемпионат Европы по настольному теннису будет проходить с 25 сентября по 4 октября в Екатеринбурге (Россия). Более 800 спортсменов контента разыграют 18 комплектов наград в командных, парных и одиночных разрядах.
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