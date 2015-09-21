7 украинских спортсменов будут выступать на Чемпионате Европы по настольному теннису

Наша сборная будет представлена 7 теннисистами, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Лидером команды является бронзовый призер I Европейских игр 2015 года в Баку Коу Лей.

Состав команды выглядит следующим образом: женщины - Биленко Татьяна, Гапонова Анна, Песоцкая Маргарита; мужчины - Коу Лей, Катков Иван, Жмуденко Ярослав, Дидух Александр.

Команда проводит тренировочный сбор на своей базе в Умани, после чего сразу отправится на континентальное первенство.

Чемпионат Европы по настольному теннису будет проходить с 25 сентября по 4 октября в Екатеринбурге (Россия). Более 800 спортсменов контента разыграют 18 комплектов наград в командных, парных и одиночных разрядах.