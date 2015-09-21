Умер знаменитый нападающий "Шахтера" Юрий Ананченко
15:09, 21 сентября 2015Спорт
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Автор дубля в ворота московского "Торпедо" в финале Кубка СССР-1961 ушел из жизни в возрасте 74 лет.
junior.shakhtar.com
На 75-м году жизни перестало биться сердце знаменитого нападающего донецкого «Шахтера» Юрия Ананченко, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".
Футболист выступал в составе донецкой команды в 1959–1967 годах.
За годы карьеры в "Шахтере" он провел 178 матчей, в которых забил 53 мяча.
С именем Ананченко связаны первые исторические успехи «Шахтера». В частности, благодаря дублю Юрия Ананченко в финальном матче с московским «Торпедо» «горняки» впервые завоевали Кубок СССР в 1961 году.
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