Главный тренер "Динамо" Ребров об отравлении Ярмоленко: Надеюсь, что впредь подобных "проколов" у него не будет
14:53, 21 сентября 2015Спорт
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Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров после матча с «Волынью» (2:0) прокомментировал болезнь Андрея Ярмоленко.
Ребров пожурил Ярмоленко за халатность / fcdynamo.kiev.ua
В частности, Ребров заявил телеканалу "Футбол 1" следующее:
- Я надеюсь, что впредь подобных «проколов» у него не будет. Мы все учимся на собственных ошибках, и теперь, в дальнейшем, не только Андрей, но и другие футболисты будут тщательнее относиться к собственному питанию.
Как сообщал УНИАН, из за-болезни Ярмоленко вынужден был пропустить стартовый матч Лиги чемпионов против португальского "Порту", который состоялся 16 сентябяр и завершился со счетом 2:2.
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