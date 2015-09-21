Главный тренер "Динамо" Ребров об отравлении Ярмоленко: Надеюсь, что впредь подобных "проколов" у него не будет

В частности, Ребров заявил телеканалу "Футбол 1" следующее:

- Я надеюсь, что впредь подобных «проколов» у него не будет. Мы все учимся на собственных ошибках, и теперь, в дальнейшем, не только Андрей, но и другие футболисты будут тщательнее относиться к собственному питанию.

Как сообщал УНИАН, из за-болезни Ярмоленко вынужден был пропустить стартовый матч Лиги чемпионов против португальского "Порту", который состоялся 16 сентябяр и завершился со счетом 2:2.