Украина официально подала заявку на проведение Евробаскета-2017

Руководство Европейского отделения Международной федерации баскетбольных асcоциаций (ФИБА-Европа) официально подтвердило подачу Украиной заявки на проведение матчей Евробаскета-2017, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

"Украина готова провести часть матчей чемпионата Европы по баскетболу 2017 года", - заявил президент ФИБА-Европа Тургай Демирель. - Украинская сторона не проявила желания к единоличному проведения турнира. Однако Украина сохраняет шансы принять турнир в качестве соорганизатора. Заявка находится на рассмотрении”.

Прием заявок на организацию турнира закончится 2 ноября. Затем экспертные комиссии федерации посетят всех претендентов и представят свои доклады. ФИБА-Европа будет рассматривать все заявки: от самостоятельного проведения турнира до партнерских пар. Однако, по словам Демиреля, успех Евробаскета-2015, который прошел по формуле “страна-организатор выбирает себе федерацию-партнера”, заставляет ФИБА-Европа ставить в приоритет именно такие заявки.

Как и в случае с нынешним чемпионатом, каждая страна сможет представить три типа заявки: на проведение всего турнира, на проведение одной групповой стадии или проведения одной групповой и финальной стадий.

Как сообщал УНИАН, групповой турнир Евробаскета-2015 проходил в четырех странах – Германии, Латвии, Франции и Хорватии. Матчи плей-офф принимал французский Лилль.