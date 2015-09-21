Гимнаст Верняев выиграл этап Кубка вызова КМ в Хорватии
12:59, 21 сентября 2015Спорт
121
Украинец оказался лучшим в упражнении на брусьях.
Олег Верняев выиграл соревнования на брусьях / sport.bigmir.net
Украинец Олег Верняев завоевал золотую медаль на этапе World Challenge Cup в хорватском городе Осиек, сообщает официальный сайт Международной федерации гимнастики.
Украинец показал лучший результат в упражнениях на брусьях.
Судьи оценили упражнение Верняева в 16.050 балла.
2-е место занял Ферхат Аричан (Турция) — 15.250, тройку призеров замкнул Хидетака Миячи (Япония) — 15.225.
Этап в Хорватии являлся заключительным 7-м этапом соревнований в сезоне 2016 года.
Кубок вызова является второй по престижности серией соревнований КМ после, непосредственно, Кубка мира.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter