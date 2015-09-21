Гимнаст Верняев выиграл этап Кубка вызова КМ в Хорватии

Украинец оказался лучшим в упражнении на брусьях.

Украинец Олег Верняев завоевал золотую медаль на этапе World Challenge Cup в хорватском городе Осиек, сообщает официальный сайт Международной федерации гимнастики. Украинец показал лучший результат в упражнениях на брусьях. Судьи оценили упражнение Верняева в 16.050 балла. 2-е место занял Ферхат Аричан (Турция) — 15.250, тройку призеров замкнул Хидетака Миячи (Япония) — 15.225. Этап в Хорватии являлся заключительным 7-м этапом соревнований в сезоне 2016 года. Кубок вызова является второй по престижности серией соревнований КМ после, непосредственно, Кубка мира.

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